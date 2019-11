Douze migrants découverts dans un camion réfrigéré sur une aire d’autoroute le long de l’E34

Febetra, la fédération des transporteurs routiers, n'est pas surprise par cette nouvelle. Il arrive souvent que des véhicules frigorifiques soient utilisés. "Parce qu'il est plus facile de contourner le système de scanner thermique ", a expliqué la porte-parole de Febetra Isabelle De Maegt.



"Si des mesures locales sont prises, le problème va se déplacer. Depuis un certain temps déjà, nous réclamons des parkings autoroutiers plus sûrs et une approche intégrée", semble-t-il.

Cela pourrait se faire en clôturant les parkings autoroutiers ou en utilisant une caméra de surveillance. L’accord du nouveau gouvernement flamand prévoit dans la mesure du possible un soutien supplémentaire sous la forme d'un parking sécurisé pour les camions le long des autoroutes". Le secteur souhaite maintenant consulter rapidement la ministre flamande de la Mobilité Lydia Peeters à ce sujet.

Toujours est-il qu’il devient de plus en plus difficile de trouver des conducteurs qui veulent se rendre au Royaume-Uni. C'est souvent la destination vers laquelle les migrants veulent aller. "Heureusement, le chauffeur les a découverts sur le sol belge. S'il était arrivé en Angleterre, où les migrants sont arrêtés, il risquait une amende de 2 000 livres sterling par migrant. Soit dans ce casci ce montant multiplié par douze."