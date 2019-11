La fête de la Toussaint approche et on découvre de plus en plus de citrouilles devant les maisons. D’après un sondage réalisé par la VRT, ces cucurbitacées sont de plus en plus populaires chez nous. La demande de citrouilles augmente d'année en année dans les grandes criées de légumes du pays. Et ce n'est pas seulement lié à Halloween, les régimes hypocaloriques y sont aussi pour quelque chose.