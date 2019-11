Pourquoi la bière sans alcool a-t-elle un autre goût que la bière normale ?

Il faut d’abord savoir que la bière "désalcoolisée" contient encore un peu d’alcool. Il faudrait donc plutôt parler de bière à faible teneur en alcool. L'alcool est un élément essentiel du brassage. Son absence est donc la raison pour laquelle la bière à faible teneur en alcool a un goût différent.

La bière est d'abord un mélange d'eau et de malt (grains germés). Ce sont en fait des sucres. Ils sont transformés avec de la levure en alcool et en CO2 (les bulles de dioxyde de carbone). Cette transformation est à la base de la bière et elle est difficile à contourner.

Il existe deux méthodes différentes pour fabriquer de la bière sans alcool ou à faible teneur en alcool.

Dans la première méthode, le brasseur utilise un autre type de levure. De cette façon, il évite la formation d'alcool pendant le processus de brassage. Il arrête également le processus de fermentation juste avant la formation de l'alcool.

Dans la deuxième méthode, la bière est brassée de manière traditionnelle. Ensuite, l'alcool est retiré. Cela peut se faire par distillation, c'est-à-dire en laissant l'alcool s'évaporer. La Heineken 0.0, entre autres, est fabriqué de cette façon.

L'alcool peut également être filtré, comme dans le cas du Brugse Sportzot. On utilise alors une membrane spéciale.

Les brasseurs peuvent également utiliser une combinaison des deux méthodes. Utiliser d'abord une levure spéciale, puis distiller. C'est le cas de la bière blonde comme la Jupiler 0.0.