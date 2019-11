Vous avez visité Courtrai cet été, alors la ville a analysé vos données de localisation

En juin, juillet et août, le centre de Courtrai a accueilli au total 1.799.336 visiteurs, soit une moyenne de 19.558 visiteurs par jour. Cela ressort clairement des premières données récoltées par l'opérateur Proximus.

"Lorsqu’on parle de visiteurs, il ne s’agit pas d’étudiants, ni de personnes qui travaillent ou habitent dans la ville mais uniquement de personnes qui s’y rendent pour faire du shopping ou assister à un événement", a expliqué l’échevin de l’Economie Arne Vandendriessche (de la liste du bourgmestre Vincent Van Quickenborne).

lI a fallu un certain temps avant que la première évaluation puisse être faite, car la Commission pour la protection de la vie privée avait examiné ce projet avec suspicion. Mais lorsqu'il s'est avéré que les conditions de confidentialité étaient garanties - il s'agissait de données anonymes et non individuelles - la première évaluation a été effectuée.

Il s'agit donc de données fournies par l'opérateur Proximus, qui peut mesurer combien de téléphones portables sont situés dans une zone donnée du centre-ville de Courtrai à un moment donné. Ces chiffres sont ensuite extrapolés pour donner à la ville une vision globale, y compris pour les personnes qui n'appellent pas ou ne surfent pas via l’opérateur Proximus.

Ces données nous ont permis de retracer d’où viennent ces visiteurs, ce sont des informations précieuses”, déclare l’échevin Arne Vandendriessche. “Ces nouvelles données sont utiles pour améliorer davantage l’économie et le tourisme dans la ville. Par exemple en adaptant notre offre de transports en commun à des endroits et des heures stratégiques.”

Chaque année, la ville de Courtrai débourse 40 000 euros à Proximus pour obtenir ces données, mais c’est de l’argent bien dépensé.

"En plus du nombre de personnes, on peut également connaître leur nationalité, leur origine par province et même leur commune. Si nous combinons ces chiffres avec les données de l'utilisation de la carte Visa et/ou Bancontact, nous savons où l'argent a été dépensé et pourquoi les gens viennent dans notre ville. Ou quel événement a attiré le plus de visiteurs ", ajoute encore l’échevin Vandendriessche.