A partir du 1er novembre la vente de produits du tabac sera interdite aux jeunes de moins de 18 ans

La nouvelle limite d'âge ne s'applique qu'à la vente du tabac et non à son usage. Pour Suzanne Gabriels : "Nous savons qu'il y a des jeunes qui vont contourner cette interdiction, et qui vont utiliser des amis plus âgés pour obtenir du tabac. Nous ne pouvons pas non plus exiger que le Département de la santé publique envoie un inspecteur dans chaque magasin pour vérifier si l'interdiction est bien respectée partout. Pour nous, cette mesure est particulièrement importante parce qu'elle fixe une norme, à savoir que fumer n’est plus quelque chose de normal".

Au Royaume-Uni, cette année, il a été question, pour la première fois, de porter la limite d'âge à 21 ans. Aux États-Unis, la limite d'âge de 21 ans pour acheter des cigarettes est déjà en vigueur dans certains États.