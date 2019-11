Des structures d'accueil ouvertes pour les sans-abri à Bruxelles dès ce 1er novembre

A Bruxelles, la Croix-Rouge a activé son plan hivernal ce 1er novembre, un mois plus tôt que prévu afin de renforcer la capacité d'accueil dans son réseau, en particulier pour les personnes les plus vulnérables et les sans-abri. Des structures d'hébergement seront disponibles. En Région de Bruxelles-Capitale, il y a un total de 1.400 places d’accueil hivernal mais c’est loin d’être suffisant.