Le château de Beersel ne servira pas de décors à la série Game of Thrones

La commune de Beersel, en Brabant flamand, a été contactée, il y a deux ans, par les scénaristes de la série américaine légendaire "Game of Thrones" pour que le château serve de décors à un tournage pour un film de promotion. Mais sur ordre des pompiers, la commune a dû refuser. On ne sait pas très bien à quoi devaient servir ce tournage , ce qui est certain, c'est qu'une suite à "Game of Thrones" est en cours de réalisation.