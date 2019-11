Pour que leur corps soit encore utile après leur mort, ils en font don à la science

C'est un acte très généreux que de faire don de son corps ", souligne-t-il. "Même après sa mort, on reste très utile. Nous en sommes très reconnaissants, ces personnes contribuent à la formation de nos futurs médecins, dentistes et kinésithérapeutes. Et cela nous permet de poursuivre nos recherches ", poursuit Paul Herijgers.

Une personne qui décide de faire don de son corps à la science doit faire les démarches de son vivant et prendre contact avec l’université de son choix. Un accord est alors conclu, "cela peut se faire via le site internet des universités" explique Luc Van Nassauw, anatomiste à l'Université d'Anvers. "La première chose à faire est de rédiger une sorte de testament. Chaque université a des exemples de formulaires en ligne."

Après la mort, l'objectif est de transférer le corps le plus rapidement possible. La règle est qu'il y a un maximum de 72 heures après la mort, mais dans la plupart des cas cela va beaucoup plus vite.

Combien de temps les universités gardent-elles les corps ? Cela dépend. "A l’université d’Anvers, c'est un maximum d'un an, c’est lié à notre capacité de stockage. A la KU Leuven et à la KULAK, c’est un peu différent : "Nous visons un maximum de deux ans, mais c'est vraiment un maximum. Ensuite, nous libérons les corps et les rendons aux proches", explique Paul Herijgers, le doyen de la Faculté de Médecine de la KU Leuven.

Ensuite, c’est à la famille de décider ce qui arrivera au corps. L'inhumation ou l'incinération, c'est une décision privée, en général dans la commune de résidence de la personne décédée. A la KULAK, il y a une autre façon de procéder : ceux qui le désirent peuvent être enterrés dans une grande tombe de l'université. Ceci est possible parce que le règlement de police de la ville de Courtrai l'autorise.