Un Belge décède lors d’un cambriolage en Afrique du Sud

Marloth Park se situe à la frontière avec le Mozambique. Plusieurs individus se seraient présentés chez la victime, en quête de travail. Son épouse, sa mère et une Néerlandaise se trouvaient aussi dans l'habitation à ce moment, précise le quotidien De Telegraaf. Les malfrats, dont l'un était armé, auraient pénétré dans la maison et bâillonné les occupants. Ils ont emporté des objets de valeur. Les victimes ont mis plusieurs heures à se libérer et à donner l'alerte. Trop tard pour le Belge et son invitée néerlandaise qui avaient succombé, vraisemblablement par suffocation.

Selon le ministère néerlandais des Affaires étrangères, sa ressortissante décédée serait une femme de 74 ans. L'épouse et la mère du Belge ont été hospitalisées.