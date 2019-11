Dérapages homophobes et racistes lors d’une soirée d’étudiants "politiquement incorrecte" à Louvain

Undivided, la plateforme indépendante qui défend la diversité à la KU leuven n’en revient toujours pas des photos de certains slogans publiées sur Facebook. "Hier soir, le cercle d’étudiant Eoos a organisé une soirée raciste "politiquement incorrecte" dans le bar de Littératures" .

"Ils avaient décoré le bar de slogans racistes, homophobes et transfobes et d'autres offensants. (...) Quand nous avons confronté le président d'Eoos avec ces slogans, il a nié sa responsabilité et a prétendu que cela ne pouvait pas être du racisme puisque tout n'était qu'une blague. Mais une blague raciste, bien sûr, reste toujours raciste."

Depuis le cercle Eoos a réagi à ce dérapage également sur Facebook. "Ni Eoos, ni ses membres ne veulent en aucun cas propager les idées qui ont été affichées au cours de cette soirée et pour cela, nous voulons sincèrement présenter nos excuses".

"Nous n'essayons certainement pas de trouver des excuses ni de tourner cela en dérision. Nous nous efforçons de faire en sorte que tout le monde se sente le bienvenu lors de nos fausses soirées et nous comprenons que nous avons fait le contraire en normalisant un tel discours."