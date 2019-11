Le prix du bois au plus bas dans notre pays

De très nombreux épicéas ont été abattus dans toutes l’Europe ces derniers temps. En cause, ces arbres sont attaqués par les scolytes, de petits insectes qui les infectent. Un fois touché, l’arbre peut abriter des milliers de ces insectes, il sèche sur pied et meurt desséché. "Pour éviter au maximum la propagation de ces parasites, il y a eu beaucoup d'abattages", a expliqué Jan Seynhaeve. Cela doit être fait relativement vite, car l'arbre meurt rapidement. "Et quand l'arbre est mort, il ne vaut presque plus rien."