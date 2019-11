Nouvelle offensive des partis politiques contre les avantages fiscaux des footballeurs

Dans le régime fiscal actuel favorable aux clubs de football, les joueurs paient peu de cotisations à l’ONSS. Il s'agit des cotisations à la sécurité sociale. Cela représente 13,07 % sur un salaire minimum fictif de 2 352 euros par mois. Quant aux cotisations payées par l'employeur, les cotisations de sécurité sociale que les clubs doivent payer sur les salaires, elles sont également limitées. Il s'agit de 25% sur le même salaire minimum fictif de 2.352 euros par mois.

Le scandale du football qui a éclaté il y a plus d'un an a relancé le débat sur les avantages fiscaux du football belge. Pour la première fois, l'Open VLD présente un projet de loi visant à rendre le système fiscal plus équitable. Le SP.A a également une nouvelle proposition et le CD&V reprend une proposition de la législature précédente.