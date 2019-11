Nominations politiques : la N-VA et le MR éclipsent les autres partis

Un parti qui pousse un collaborateur de cabinet vers un poste hautement rémunéré, c’est pour gagner en puissance. Chaque parti qui arrive au pouvoir tente donc de contrôler ces administrations. Mais tout n’est pas noir ou blanc.

Les nominations politiques sont-elles nécessairement une mauvaise chose ? Au pire, elles créent une situation dans laquelle les meilleures personnes ne parviennent pas nécessairement au sommet des départements. Mais elles peuvent aussi être interprétées de manière plus positive : les membres des cabinets sont très souvent des personnes compétentes ayant un bonne connaissance des dossiers, et sont souvent les candidats les plus aptes à occuper des postes à responsabilité dans la fonction publique. En outre, la situation n'est plus ce qu'elle était : ces dernières années, les procédures de sélection sont devenues beaucoup plus strictes, les évaluations beaucoup plus décisives.

Selon l’enquête réalisée par les journalistes de la VRT, cette tradition de nomination reste très vivante chez nous. L'objectif de l’enquête était de tracer le parcours professionnel des membres des cabinets de l'ancienne législature - flamande et fédérale - et surtout, d'avoir un aperçu des mouvements entre le monde politique et le secteur privé. Mais très vite il est apparu que des nominations à caractère politique intervenaient aussi.

Précisons qu’il ne s’agissait pas toujours de nominations politiques pures, certaines personnes ont simplement retrouvé leur ancienne activité parfois à un échelon supérieur. D'autres ont peut-être reçu un petit coup de pouce du parti, mais sont à un niveau trop bas pour parler de véritables nominations politiques.