Quelle est l’importance de la pollution aux granulés plastiques dans l’estuaire de l’Escaut

Tout l’estuaire de l’Escaut était inspecté ce dimanche du port d’Anvers jusqu’à la réserve naturelle du Zwin. Le but de cette action était de déterminer la gravité de la pollution le long de l'Escaut par ces granulés plastiques. C’est à cet endroit qu’il y a la plus grande concentration d'entreprises pétrochimiques au monde. Chaque bénévole qui participait à cette action devait indiquer où il avait collecté des granulés et combien il y en avait. Des échantillons ont été prélevés et apportés à l'université à des fins de recherche.