Campagne de sécurité pour les écoliers : "Casque vélo et veste fluo, c’est top !"

L’automne s’est installé, nous sommes repassés à l’heure d’hiver : en ce premier jour d’école après les vacances de Toussaint, il est grand temps de sensibiliser les enfants aux dangers de la circulation routière lorsque la visibilité baisse. Surtout ceux qui viennent à vélo à l’école. Il est essentiel qu’ils portent un casque et une veste fluorescente. Pour la 5e année consécutive, la Fondation flamande pour la gestion du trafic se rendait ce lundi dans les écoles maternelles et primaires pour informer près de 400.000 enfants et remettre un autocollant à ceux qui portent du fluo. Reportage à l’école ‘t Groentje, à Vilvorde (Brabant flamand).