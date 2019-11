Crise politique à Alost : l’échevine Uyttersprot perd toutes ses compétences

Le collège des bourgmestre et échevins d’Alost (Flandre orientale) a décidé ce lundi de retirer à l’échevine Ilse Uyttersprot (CD&V, photo) l’ensemble de ses compétences, à savoir le Sport, la Culture, la Jeunesse, les Loisirs, la Fabrique d’église et les bâtiments (facility). Le collège motive cette décision en invoquant un refus de l’échevine de réaliser des économies et d’autre part la soupçonne de communiquer des informations à la presse. "Il y avait toujours un échevin qui faisait primer son propre agenda politique sur l’intérêt général", déclarait le bourgmestre Christoph D’Haese (N-VA). La fraction démocrate-chrétienne locale est furieuse. On ne sait si et comment la coalition persistera.