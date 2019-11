En 10 ans le nombre de sans-abris et mal logés a plus que doublé à Bruxelles

Le dernier recensement a été réalisé dans la nuit du 5 novembre 2018. Il a été effectué par des professionnels du secteur et des bénévoles, soutenus par des partenaires tels que les hôpitaux, les transports publics, les centres publics d’aide sociale. A l'automne 2018, quelque 4.187 personnes ont été dénombrées comme sans-abris (qui passent la nuit dans l'espace public ou dans un centre d'hébergement d'urgence), sans logement (résidant dans un foyer ou un centre d'accueil, notamment) ou vivant dans un logement inadéquat.

La majorité (51,4%) était sans-abri, 22,2% sans logement et 24,8% en logement inadéquat. Dans le détail, 759 personnes, dont 20 mineurs, ont passé la nuit dans l'espace public (18,1%), un nombre qui a presque triplé depuis 2008 (+182,1%).

Les hébergements d'urgence et de crise (Samusocial et Plateforme citoyenne) ont pris en charge 707 personnes. Une hausse significative de 293,7% est constatée depuis 2008, ce qui s'explique par l'augmentation des capacités d'accueil. Par ailleurs, 930 personnes ont été hébergées dans un service reconnu (logement de transit du CPAS ou maison d'accueil), un chiffre qui reste stable à l'image de l'offre.

Le logement inadéquat concernait 1.044 personnes. Il s'agissait de structures d'hébergement non agréées, de communautés religieuses, d'occupations négociées ou de squats. L'étude constate que le nombre de personnes sans-abri et mal logées a plus que doublé en une décennie et que les situations de vie les plus précaires augmentent. Ainsi, en 2018, plus d'un individu sur deux relevait de la catégorie des sans-abri, soit une augmentation de 327,6% en 10 ans.