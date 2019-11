Formation fédérale: "Le MR a la possibilité de choisir, mais il repousse la responsabilité vers le PS et la N-VA"

Alors que le ministre flamand Ben Weyts (N-VA) et l’ancien Premier ministre Charles Michel (MR) étaient les invités ce lundi de la matinale de Radio 1 (VRT), les échos concernant la formation du prochain gouvernement fédéral ne sont que très peu optimistes.

D’après Ivan De Vadder, il existe cependant une certaine forme de clarté. "Pour la N-VA, il y a deux choix : soit on retourne à un gouvernement de redressement socio-économique, soit on se dirige vers le confédéralisme", souligne-t-il.

Dans le studio de Radio 1, Charles Michel (MR) a souligné que son parti n’était pas en faveur d’une nouvelle aventure communautaire. "On en conclut donc qu’il est possible d’aboutir à une forme de confédéralisme avec le PS, mais pas avec le MR", analyse le journaliste de la VRT. "Avec le MR en revanche, il est possible de mettre en place une politique socio-économique de droite", ajoute-t-il.