Journée de l’inégalité salariale: pourquoi les femmes ne gagnent toujours pas autant que les hommes

Depuis ce 4 novembre, les femmes européennes travaillent "gratuitement" jusqu’à la fin de l’année, si l’on prend en compte l’écart salarial de 16%. Mais pourquoi les femmes ne gagnent-elles toujours pas autant que les hommes ? Selon le mouvement féminin progressiste ‘zij-kant’, les raisons de cette situation sont multiples.

"La plus grande raison est liée au travail à temps partiel", explique la porte-parole de ‘zij-kant’, Vera Claes. "En Belgique, il concerne 44% de femmes, contre seulement 11% d’hommes. La différence est donc énorme".

"Nous constatons par ailleurs que les femmes prennent beaucoup plus de congés de soutien. Un nombre important d’entre elles reste ainsi pour une plus longue période à la maison afin de prendre soin d’un membre de la famille. Par ailleurs, les femmes prennent plus souvent un congé parental que les hommes", souligne Vera Claes.