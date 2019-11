La radio numérique et le DAB+ de plus en plus populaires en Flandre

Selon les résultats d’Ispos, 26% du temps d’écoute de la radio a lieu par voie numérique au nord du pays. Cette forme d’écoute peut se faire via le Net, la télévision digitale ou encore le DAB+. Cette dernière forme d’utilisation connait actuellement le plus grand succès, et a ainsi triplé en un an, passant de 3% à 9%. L’écoute via la télévision digitale a légèrement baissé (de 6 à 5%) alors que l’écoute par le Net est restée stable (12%).

La radio numérique terrestre DAB+ est désormais vouée à remplacer la FM. Elle permet une écoute gratuite et de qualité. Les auditeurs doivent cependant posséder un appareil pouvant capter et faire passer les signaux DAB. Actuellement, plus de 16% des Flamands en possèdent un, et 12% ont l’intention d’en acheter.

A partir de décembre 2020, les constructeurs et importateurs automobiles seront en outre dans l’obligation d’installer un système DAB+ dans tous les véhicules vendus.