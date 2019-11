La Sûreté de l’Etat met en garde les voyageurs belges contre l’espionnage

Pour la première fois, la Sûreté de l'Etat publie une brochure visant à mettre en garde les Belges contre l'espionnage à l’étranger. C’est ce que rapporte ce lundi le quotidien Het Nieuwsblad. "Le groupe cible sont les Belges qui voyagent et sont actifs dans le secteur public et le monde des affaires", bien que toute personne se déplaçant à l'étranger et soucieuse du respect de la vie privée peut y trouver un intérêt.