La VRT met fin à sa collaboration avec l’équipe de conception de son nouveau siège

"La VRT opte donc pour un nouveau projet et lancera une nouvelle procédure en ce sens. Son propre travail d’étude, réalisé ces dernières années - notamment dans le domaine des installations médiatiques et d’un nouvel environnement de travail - n’est pas perdu. Il a en effet permis d’acquérir des connaissances et une vision sur la manière dont la VRT fera son travail de média à l’avenir. Ces connaissances sont une base solide pour un futur nouveau projet, qui s’en tienne aux contours budgétaires établis", indiquait encore la VRT ce lundi matin.

Le nouveau ministre flamand des Médias, Benjamin Dalle (photo), a réagi en regrettant la fin de la collaboration entre la VRT et l’équipe des architectes et ingénieurs. "Une partie du travail effectué jusqu’ici sera perdu". Mais il affirme aussi comprendre la position du service public dont il a la tutelle, qui "ne peut accepter un dépassement du budget fixé".

Benjamin Dalle se dit convaincu “que la VRT prendra maintenant les mesures nécessaires pour trouver une solution le plus rapidement possible et faire construire un nouveau bâtiment qui soit adapté à l’avenir au Boulevard Reyers à Bruxelles et soit réalisé endéans le budget établi".