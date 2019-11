Le roi Philippe tient sa décision en délibéré et entame de nouvelles consultations

Les deux hommes ont travaillé dans la même discrétion que leurs prédécesseurs, Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (SP.A), qui avaient mené une mission d'information de plus de quatre mois à la suite des élections. Ce lundi, Geert Bourgeois et Rudy Demotte n'ont pas été formellement déchargés de leur mission, puisque le Palais a indiqué dans la foulée que le souverain "tient sa décision en délibéré" et "entame des consultations" qui devraient apporter davantage de clarté pour la suite.



Depuis le 26 mai, les regards sont tournés vers le PS et la N-VA, premiers partis de leur communauté linguistique. Jusqu'à présent, aucune négociation en vue de former un nouveau gouvernement n'a commencé à proprement parler tant les positions des deux partis semblent difficilement conciliables.



Le roi Philippe va rencontrer les présidents du parti socialiste francophone et des nationalistes flamands durant la soirée de lundi.