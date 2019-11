Formation fédérale : "Retour à la case départ, voire pire..."

Hier, les préformeurs Geert Bourgeois (N-VA) et Rudy Demotte (PS) ont rendu leur rapport au Roi et ont demandé à être déchargés de leur mission. Le Roi tient toujours sa décision en délibéré en train d'examiner sa décision et a entamé de nouvelles consultation avec les différents présidents de partis. "Aujourd'hui, il faut encore gagner du temps", pense Ivan De Vadder. "Non seulement pour permettre au Roi de parler aux différents présidents de partis. Mais aussi pour donner aux dirigeants le temps de se parler entre eux. Et même s’il n’y a pas de résultats au moins on en saura un peu plus sur la méthode qui doit être appliquée dans les prochains jours.