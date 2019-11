Le Belge Mohamed El Bachiri remporte un prix pour la tolérance en Europe

Mohamed El Bachiri a récemment écrit un deuxième livre "L'odyssée de Mohamed", toujours avec l’écrivain David Van Reybrouck.

L’ancien Premier ministre belge et ancien président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, qui remettait lundi soir le prix à Constance, déclarait : "Mohamed El Bachiri contredit tous les stéréotypes sur l’immigration, par ses paroles et sa vie. Il incarne la dignité, la tolérance et la clémence. Il est ce que nous voulons être".

El Bachiri est le troisième lauréat du prix du Conseil de Constance, après le metteur en scène suisse Milo Rau (2015), qui travaille notamment au théâtre gantois NT Gent, et le prêtre allemand Peter Klasvogt (2017).