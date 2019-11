Le roi Philippe a terminé un premier tour de consultations

Le souverain, qui tient en délibéré sa décision sur le duo de préformateurs Bourgeois-Demotte, a ainsi rencontré tous les négociateurs des partis qui pourraient former une coalition "jaune-pourpre" - associant la N-VA aux socialistes et libéraux - ou "arc-en-ciel" - associant socialistes, libéraux et écologistes, éventuellement complétés par les chrétiens-démocrates flamands.

La plupart du temps, ces négociateurs étaient les présidents de parti eux-mêmes: Paul Magnette (PS), Bart De Wever (N-VA), Gwendolyn Rutten (Open VLD), John Crombez (SP.A), Meyrem Almaci (Groen) et le duo Maouane-Nollet (Ecolo).

Deux partis dans lesquels se prépare une élection présidentielle étaient représentés par leur chef(fe) de file au gouvernement fédéral en affaires courantes, au titre de "négociateurs fédéraux". Le MR était ainsi représenté par la Première ministre Sophie Wilmès et le CD&V par le vice-Premier ministre et ministre de la Justice Koen Geens.

Les Verts - écartés au cours de la mission d’informateurs de Johan Vande Lanotte et Didier Reynders à la suite du refus d'Ecolo de s'asseoir à la même table que la N-VA - ont donc été associés aux consultations royales. Ils avaient aussi déjà été reçus par Rudi Demotte et Geert Bourgeois.

La suite des opérations n'est pas claire. Que va faire le roi ? Relancer la piste d'une coalition jaune-pourpre associant le PS et la N-VA pourrait paraître compromis au vu de l'impasse perceptible dans la demande de Bourgeois et Demotte d'être déchargés de leur mission et des déclarations récentes des chefs de file de ces deux partis.

Une majorité arc-en-ciel, éventuellement élargie au CD&V, pourrait constituer une nouvelle piste, mais elle est actuellement écartée par l'Open VLD et le CD&V.