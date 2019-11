Le roi Philippe désigne le président du PS, Paul Magnette comme informateur

L'informateur entamera sa tâche dès mercredi matin. Il rencontrera les représentants des huit formations qui ont jusqu'à présent participé au processus de formation d'un gouvernement, soit - outre le PS - la N-VA, le MR, le CD&V, l'Open VLD et le SP.A ainsi qu'Ecolo et Groen. Les deux partis écologistes avaient été écartés de la phase finale de la mission d'information précédente après le refus d'Ecolo d'entamer la moindre discussion avec la N-VA.

Arithmétiquement, une coalition "arc-en-ciel" rassemblant les socialistes, les écologistes et les libéraux, auxquels se joindrait éventuellement le CD&V, dispose d'une majorité à la Chambre mais pas dans le groupe linguistique néerlandophone. Or, tant pour le CD&V que l'Open Vld, cet obstacle n'est pas surmontable pour le moment. Qui plus est, ces deux partis se sont alliés à la N-VA pour constituer le gouvernement flamand.

Le CD&V s'est dit content de la désignation de Paul Magnette pour une mission qu'il qualifie d'"ouverte. Notre parti est ouvert au dialogue et l'on connaît notre préférence pour former une coalition", a-t-il précisé.