Lorin Parijs : "Vous ne pouvez pas nous demander de faire table rase de 100% de notre programme"

John Crombez, président du SP.A, se demande si la N-VA veut vraiment rejoindre le gouvernement fédéral. "Si ce n'est pas le cas, ils devraient le dire et d'autres options pourraient être examinées", a estimé John Crombez dans "De ochtend".

Le président du SP.A suggère la formation d'un gouvernement intérimaire calqué sur les coalitions régionales, comme l'une des options.

"Le temps est écoulé", soupire John Crombez. Le président des socialistes flamands est quelque peu troublé par la perception différente qu’ont le PS et la N-VA. Il voudrait que les deux partis fassent une déclaration claire.

"Je commence à me demander si les nationalistes flamands n'ont pas simplement décidé de ne pas rejoindre le gouvernement ? Leur but est de bloquer le gouvernement fédéral et de diviser le pays", estime John Crombez,

"La N-VA dit que le confédéralisme doit se réaliser. Ce n'est pas l'attitude d'un parti qui cherche une solution pour gouverner. Mais si la N-VA avait pris cette décision en interne, elle aurait dû l’annoncer. Alors d'autres formules pourraient être envisagées. Un gouvernement violet-vert serait alors une alternative possible. Mais un gouvernement intérimaire, reflétant les gouvernements régionaux (PS-MR-Ecolo du côté wallon et N-VA, CD&V et Open VLD du côté flamand), est également une possibilité.

John Crombez estime même que ce serait "la voie la plus raisonnable". "C'est comme ça qu'on donne plus de poids aux régions". Mais la principale difficulté réside dans le fait qu’Ecolo ne veut pas négocier avec la N-VA. Il semble donc y avoir un problème avec chaque scénario.