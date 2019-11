L'agence flamande en charge des routes et du trafic et l'Institut royal de météorologie (IRM) collaboreront cet hiver à un nouveau modèle météo-routier qui fournira davantage de prévisions automatisées. Cela permettra d’épandre du sel avec davantage de rapidité et de précision, tout en gaspillant moins. L’épandage sera donc plus économique et plus écologique cet hiver en Flandre.