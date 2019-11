Votre terrain est pollué ? Vous pouvez peut-être bénéficier d’un assainissement gratuit

Depuis le mois de mai dernier, un projet a été mis à l'essai dans trois communes flamandes. Et à présent 83 communes y participent (les autres le feront dans les mois à venir). Que peut-on trouver sur ce site internet degrotegrondvraag.be ? Un plan d'aménagement du territoire et des propriétés, indiquant quels terrains et quelles parcelles sont pollués et lesquels ne le sont pas. ? Si vous vous trouvez dans une zone polluée et que vous n’en êtes pas responsable, le gouvernement flamand s’engage à assainir votre terrain gratuitement dans les années à venir.

Il s’agit de sols susceptibles de présenter une pollution historique ou alors des terrains à risque. Ceux qui sont responsables de cette pollution ne pourront pas bénéficier d’un assainissement gratuit. Environ 85.000 sites situés en Flandre présentent un risque accru de pollution. La moitié d'entre eux n'ont jamais fait l'objet d'une enquête. Mais cela va être fait à présent. Depuis la modification du décret l'année dernière, en tant que particulier, vous avez le droit à une dérogation si votre terrain ou votre propriété est pollué et que vous ne pouvez pas le dépolluer vous-même."

"Il reste encore 41 000 dossiers à traiter. Le gouvernement flamand veut que tout soit examiné d'ici 2028, que d’ici 2036 une décontamination ait commencé partout, et si possible qu'elle soit terminée", a déclaré Jan Verheyen de l' OVAM, la Société publique pour les déchets de la Région flamande).