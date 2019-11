Le roi Philippe et la reine Mathilde ont profité d'une visite en Flandre occidentale ce mercredi pour discuter de l'impact du Brexit avec des entrepreneurs de la région, à Pittem. Ils se sont aussi rendus au Centre pénitentiaire agricole de Ruiselede - à régime ouvert - ainsi que chez le facteur de piano Maene, l’un des plus réputés en Europe et fournisseur de la Cour.