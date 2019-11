Wout van Aert et Sophie De Vuyst élus Flandrien et Flandrienne de l’année

Wout van Aert, 25 ans (photo), l'a emporté avec 506 points, 1 de plus que Remco Evenepoel (505). Jamais l'écart n'avait été aussi ténu en 17 éditions du Flandrien. Philippe Gilbert termine 3e avec 481 points, devant Thomas De Gendt (304) et Victor Campenaerts (289). L'ancien champion du monde de cyclocross, qui a reçu le trophée des mains de Francesco Moser, succède à Yves Lampaert au palmarès. Greg Van Avermaet détient le record avec six trophées.

Après la saison de cyclocross, Wout van Aert a brillé sur la route cette saison. Après plusieurs places d'honneur dans les classiques du printemps (3e des Strade Bianche, 2e du GP de l'E3, 6e de Milan-Sanremo), il a enlevé en juin deux étapes, dont le chrono, du Criterium du Dauphiné, a décroché la médaille de bronze de la course en ligne des championnats de Belgique et a été sacré champion de Belgique du contre-la-montre.

Quelques jours plus tard, il enlevait à Albi la 10e étape du Tour de France. Sa saison s'est brutalement arrêtée le 19 juillet après une lourde chute dans le contre-la-montre de Pau, 13e étape du Tour 2019. Il s’est heureusement assez rapidement remis de sa chute. "Dans ma tête, j'ai une date pour mon come-back mais il vaut mieux ne pas en parler", déclarait van Aert à l’issue de la cérémonie.