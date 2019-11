L'espérance de vie continue d'augmenter en Flandre, surtout chez les hommes

En 2017, il y a eu 61.861 décès en Flandre. C'est le chiffre le plus élevé depuis 30 ans. Mais " c'est conforme aux attentes ", affirme la doctoresse Anne Kongs, de l'Agence Soins et Santé. "La population flamande augmente et vieillit aussi. Il est donc logique que nous verrons de plus en plus de morts, dans les années à venir."

Mais l'on tient compte de l’augmentation et du vieillissement de la population, les taux de mortalité n'ont cessé de diminuer au cours des dix dernières années. "Nous mourrons moins qu'avant du cancer et surtout des maladies cardiovasculaires", explique Anne Kongs. "C’est dû aux progrès de la médecine et à un mode de vie plus sain ».

Le taux de mortalité est encore nettement plus élevé chez les hommes. "Mais il retombe aussi plus vite. Parce que chez les hommes, il y a plus à gagner par une meilleure qualité de vie et à une meilleure médecine. Et c’est ce qui se passe, comme le montrent les tendances de la mortalité à long terme."