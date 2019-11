Le bourgmestre de Gand Mathias De Clercq (Open VLD) plaide pour une coalition "arc-en-ciel"

Avec de tels propos, Mathias De Clercq se distancie des libéraux "qui continuent de croire qu'il n'y a pas d'autre option et que la N-VA doit absolument être au gouvernement".

Le vice-premier ministre Alexander De Croo et le chef de groupe à la Chambre Egbert Lachaert ont déjà exclu la possibilité d'une coalition "arc-en-ciel". "Sans le PS et la N-VA, il n'y aura pas de gouvernement stable", selon Alexander De Croo. La ligne à la tête du parti libéral flamand est qu'une coalition "bourguignonne" (N-VA, PS, SP.A, Open VLD, MR) serait "difficile", mais qu'un arc-en-ciel serait "plus difficile encore".

Mathias De Clercq, qui mène à Gand un collège formé de l'Open VLD, Groen, le SP.A et le CD&V, représente l’aile gauche de l’Open VLD comme Sihame El Kaouakibi. Selon lui ça marche à Gand avec l’arc-en-ciel ».

"Le PS et la N-VA ne veulent pas collaborer parce qu’ils sentent dans leur do le souffle chaud des partis extrémistes. En Flandre c’est le Vlaams Belang et en Wallonie le PTB. On a toujours déclaré qu’une coalition arc-en-ciel n’était pas souhaitable voire impossible. Mais pour moi, c’est une conviction et aussi pour sortir de l’impasse. Selon Mathias De Clercq, un gouvernement fédéral "arc-en-ciel" peut prendre des mesures sociales, telles que l'augmentation des pensions les plus basses et des plus petits revenus , un impôt équitable des multinationales, mais aussi une réduction des charges sur le travail et des dépenses publiques. Des mesures écologistes pourraient aussi figurer à l’agenda d’une telle coalition.

Le bourgmestre de Gand fait référence au gouvernement arc-en-ciel dirigé par Guy Verhofstadt qui de 1999 à 2003, qui a permis des avancées dans des matières éthiques (par ex. le mariage homosexuel, et la dépénalisation de l’euthanasie).



Et si le PS et la N-VA finissent par s'entendre et forment ensemble une coalition, Mathias De Clercq n'exclut pas a priori que son parti s'y associe, car il qualifie cela aussi " d'option légitime".