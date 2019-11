Une cinquantaine de sportifs belges reçus au Palais royal

Une cinquantaine de sportifs belges ayant réussi des performances au plus haut niveau européen voire mondial ont été reçus jeudi au Palais royal à Bruxelles, par le couple royal. A moins d'un an des prochains Jeux olympiques et paralympiques, la plupart ont déjà les yeux rivés vers Tokyo. Parmi eux citons les Red Lions, à Tokyo, les hockeyeurs, champions du monde et d'Europe, ne viseront rien d'autre que l'or. Pour le cycliste Remoco Evenepoel il s'agissait d'une grande première, mais lui aussi espère revenir au Palais avec une médaille après les Jeux. Quant à Elise Mertens, elle est devenue la première joueuse belge de tennis à décrocher un titre en Grand Chelem, en double. Un résultat qu'elle espère annonciateur d'une prochaine saison encore plus prolifique.