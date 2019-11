Arne Quinze installe une œuvre d’art géante à Paris

Arne Quinze affirme ne jamais prendre les critiques trop à cœur, parce que ses sculptures lui permettent de voyager de ville en ville. Son but est de parvenir à placer davantage d’œuvres d’art publiques dans les villes. Quinze estime que les villes doivent devenir plus humaines. Ils souhaite les rendre plus belles grâce à des œuvres surréalistes abstraites.

Ses immenses œuvres d’art placées dans un contexte urbain doivent forcer les citoyens à utiliser leur imagination. Un moyen pour Arne Quinze de forcer la communication entre les citoyens.

L’œuvre "The beautiful dreamer" (Le Beau Rêveur) se veut un ode à la beauté de la nature. Elle se trouvera à la Porte de Versailles, à Paris.