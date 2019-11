Conner Rousseau est le nouveau président des socialistes flamands

Originaire de Saint-Nicolas, en Flandre orientale, et élu dans cette province pour le parlement flamand aux élections de mai dernier, Conner Rousseau était opposé dans l'élection pour la présidence du parti socialiste flamand à Hannes De Reu et Christ'l Van der Paal. Chaque candidat se présentait avec un "running mate" appelé à occuper la vice-présidence.

Conner Rousseau et Funda Oru ont obtenu 72% des voix exprimées par les membres du parti. Christ'l Van der Paal et Bart Callaert ont obtenu 16%. Hannes De Reu et Elhasbia Zayou ont récolté 11% des voix. Conner Rousseau, qui aura 27 ans dans quelques jours, succèdera à John Crombez pour un mandat de 4 ans, avec Funda Oru comme vice-présidente. Il devient du même coup le plus jeune président de parti de l'histoire politique belge.

Le score obtenu évite au SP.A de devoir organiser un second tour. "Je suis très fier, mais surtout très reconnaissant, que Funda et moi ayons reçu la confiance (des membres) pour donner un électrochoc au parti. Nous avons vu un tel feu dans ce parti, ces derniers mois. Nous allons nous y mettre à fond, pour un SP.A dont les membres pourront être fiers. Un SP.A qui sera à sa place, à nouveau prêt à gagner des élections".

Le jeune homme est convaincu que la Flandre "a besoin d'un parti socialiste fort", alors que sa formation a obtenu un score décevant aux dernières élections. "Notre société n'a encore jamais été aussi riche, ni aussi malheureuse. La peur et l'amertume ne font qu'augmenter la haine. Et la politique traditionnelle ne se préoccupe que d'elle-même et n'apporte pas de solutions. Nous allons apporter quelque chose de nouveau, de positif", indiquait-il. "Nous allons redresser l’échine".