La taxe de mise en circulation varie énormément d’une Région à l’autre

Pour introduire un véhicule neuf ou d’occasion dans la circulation routière, il faut s’acquitter d’une taxe unique de mise en circulation. La fiscalité automobile est déjà de longue date une compétence régionale, ce qui explique que les critères pour le calcul de la taxation ne soient pas les mêmes à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie.

En Flandre, c’est le nombre de caractéristiques environnementales qui est pris en considération, comme les émissions de CO2 et celles de particules fines. Mais également le type de carburant, la norme européenne de pollution du véhicule et son âge sont déterminants.

A Bruxelles et en Wallonie, la taxe de mise en circulation est par contre encore toujours déterminée par la puissance du moteur, exprimée puissance fiscale.

En Flandre, on veut avant tout faire payer les voitures les plus polluantes. A Bruxelles et en Wallonie, ce sont encore toujours les voitures d’une grande puissance qui payent davantage. Résultat : pour la même voiture, on doit parfois s’acquitter d’une taxe nettement supérieure dans une autre province. La différence peut se chiffrer à plusieurs milliers d’euros, précise le journaliste Vincent Verelst (VRT).