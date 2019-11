Premier conseil des ministres pour Wilmès, alors que Magnette consulte 10 partis

Le nouveau président du SP.A, Conner Rousseau, s’entretiendra vraisemblablement aussi avec l’informateur Paul Magnette, qui consulte 10 partis dans le cadre de sa mission royale. Le président du PS veut fixer les priorités du futur gouvernement fédéral, avant de tenter de former une coalition. Elle pourrait être violette verte (socialistes, libéraux et écolos) ou violette jaune (socialistes, libéraux et nationalistes flamands), indiquent tant la Première ministre Sophie Wilmès que ses ministres Open VLD et CD&V. Koen Geens (CD&V) ne prononce plus de veto à l’encontre d’une coalition violette verte, mais estime qu’une violette jaune est la première option.