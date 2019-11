Des activistes d’Animal Resistance s’en prennent à la dernière exploitation de foie gras en Flandre

L'action d’Animal Resistance a été filmée et diffusée en direct sur le réseau social Facebook. La police est entre-temps intervenue. Celle-ci a donné l'ordre aux activistes de décliner leur identité et de quitter les lieux.



De son côté, le ministre flamand a fait savoir, par la voie de son porte-parole, que l'interdiction de gavage, qui consiste à faire ingurgiter par la force un excès d'aliments, a déjà été approuvée en Flandre. "Leur lutte est donc dépassée. Ils devraient plutôt s'atteler à promouvoir notre modèle et à l'exporter ailleurs. En commençant par la Wallonie et la France (où la pratique n'est pas interdite, ndlr)", a-t-il souligné.



Le ministre Ben Weyts se trouve actuellement à Gorinchem aux Pays-Bas où il doit intervenir lors du Congrès national sur l'assistance aux animaux.