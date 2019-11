Geert Bourgeois (N-VA): "Il n’y a pas qu’avec le PS que le fossé est profond"

Aux yeux de Geert Bourgeois, il n'y a pas qu'entre les socialistes et la N-VA que le fossé est profond. "Nos propositions communautaires ont rencontré un certain intérêt au PS. Le parti compte dans ses rangs quelques régionalistes convaincus et depuis qu'Elio Di Rupo est ministre-président, les esprits mûrissent. Le problème est que le MR ne veut rien lâcher au plan communautaire et met la pression sur le PS."



La Belgique existera-t-elle toujours dans cinq ans? "En 2024, je pense que oui", répond le député européen. Et après? "Nous verrons bien..."