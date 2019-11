Presqu’aucun train ne circule de et vers Bruxelles-Midi en ce long week-end

Un second week-end consacré aux travaux de modernisation de la signalisation de Bruxelles-Midi a débuté et est prévu pour tout ce long week-end des 9, 10 et 11 novembre. Les opérations effectuées par Infrabel rendent la jonction Nord-Midi inaccessible depuis le Sud, ce qui a un impact sur l'offre de trains. Un plan de transport alternatif a cependant été élaboré afin de restreindre l'impact sur les voyageurs.