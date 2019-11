Vers une grève des bus et trams De Lijn ce mercredi ?

La situation qui n'a pas été améliorée par le communiqué envoyé par la direction jeudi soir, dans lequel elle affirme qu'il y avait un accord et que tout le monde se remettrait au travail. Celui-ci a en effet provoqué la colère des organisations. "Nous allons continuer nos actions et donner à chacun le choix de rester à la maison samedi, dimanche et le jour férié du lundi 11 novembre. Les indemnités de grève resteront en vigueur", assure le syndicaliste socialiste.

Selon l'ACOD, les autres entités de De Lijn devraient suivre le mouvement initié dans le Brabant flamand. Les problèmes y sont les mêmes, avance le syndicat, qui a donc décidé mettre à l'arrêt toute la Flandre mercredi afin de dénoncer les mauvaises gestion et appréciation du personnel.

L'ACV s'est par contre, lui, bien présenté à la réunion de vendredi, tandis que le syndicat libéral a sollicité la désignation d'un conciliateur social. Une réunion de conciliation chez De Lijn Brabant flamand aura ainsi lieu mardi après-midi afin d'éviter cette journée de grève, indique la société de transport public. L'ACOD et l'ACV y sont également conviés.

La direction, qui précise s'en tenir au projet d'accord, regrette que les syndicats poursuivent la grève. "Les voyageurs sont les victimes", dit-elle. "Nos portes restent ouvertes à la poursuite du dialogue en vue d'une reprise rapide des services aux clients."