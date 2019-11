Coupes drastiques dans le secteur culturel flamand: "Incompréhensible et néfaste pour tous"

Le pianiste Jef Neve ne cache pas sa colère face aux économies annoncées. "Il s’agit de 5 millions d’euros, ce qui représente des cacahuètes par rapport au budget total de la Flandre. Mais pour le secteur culturel, c’est réellement néfaste", réagit-il. "Ils essaient de nous réduire au silence, comme ils tentent de le faire avec la VRT. Ils jouent à la maitresse sévère à laquelle il faut obéir, mais je ne suis pas d’accord. C’est notre argent, celui de nos impôts, avec lequel ils paient leurs propres postes et salaires", dénonce encore le musicien.



Et d’ajouter : "quand on voit le montant des indemnités de départ des politiciens qui ne se font pas réélus, on parle de 22 millions d’euros pour les députés dans leur ensemble. Peut-être qu’ils devraient renoncé à un quart de leurs indemnités, on aura ainsi directement trouvé 5 millions d’euros et résolu le problème", conclut Jef Neve.