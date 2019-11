La Flandre n'atteindra pas ses objectifs en matière d'énergies renouvelables d'ici 2020

Dans la foulée de l'accord de Paris, la Belgique s'était engagée au niveau européen à atteindre 13% d'énergies renouvelables d'ici 2020. Cet objectif devait par ailleurs permettre à l'Union européenne, dans son ensemble, de produire 20% d'énergie verte d'ici la fin de l'année prochaine. D'après les derniers chiffres disponibles, la part d'énergies renouvelables dans notre pays dépassait fin 2017 péniblement les 9% (9,06%).



En Belgique, les objectifs climatiques sont divisés entre les différentes entités. Cela paraissait de plus en plus évident que la Flandre, et la Belgique dans son entièreté, ne parviendraient pas à honorer leurs engagements européens.



Samedi, la ministre flamande de l'Energie l'a concédé pour la première fois. "Nous n'atteindrons malheureusement pas notre objectif en matière d'énergies renouvelables d'ici 2020", a-t-elle déclaré samedi à la VRT, en marge d'une visite à un projet de rénovation écoresponsable à Louvain.