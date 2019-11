La Première ministre Sophie Wilmès se rend à Paris pour participer au Forum sur la paix

À cette occasion, Sophie Wilmès sera reçue à Matignon lundi par son homologue français Edouard Philippe. Elle assistera ensuite à un dîner donné à l'Élysée par le président Emmanuel Macron pour une trentaine de chefs d'État et de gouvernement.



Le Forum de Paris sur la paix est une initiative lancée l'année dernière par le président français. "Ce forum a pour vocation chaque année de réunir les uns et les autres pour promouvoir des actions concrètes, pour que ce travail de paix avance un peu plus", avait-il déclaré à l'occasion de la première édition de l'événement.



Cette édition 2019 entend en particulier mettre le gouvernance mondiale au coeur du débat en proposant un format d'interactions modernes entre décideurs politiques et associations ou citoyens porteurs de projets.