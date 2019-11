17% des voitures en Flandre sont des diesels qui ne pourront plus circuler à Anvers et Gand dès janvier

Pas moins de 17% des voitures qui circulent en Flandre sont des véhicules diesel qui ne répondent plus aux normes des zones de basses émissions de Gand et Anvers. Ces normes vont en effet devenir plus strictes dès le 1er janvier 2020. Les automobilistes propriétaires de voitures diesel allant jusqu’à la norme Euro 4 inclue ne pourront dès lors plus conduire dans ces deux villes, à moins de payer.