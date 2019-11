Selon l’informateur Paul Magnette, "certains points de convergence se dégagent"

Les moyens utilisés pour améliorer le taux d’emploi divergent, mais l’informateur estime que des voies peuvent être dégagées. "Les recettes pour y parvenir ne sont pas les mêmes d'un parti à l'autre, mais elles peuvent être complémentaires plutôt que contradictoires", a-t-il déclaré.

Dans le cadre de sa mission, Paul Magnette a identifié quatre autres thématiques prioritaires: la transition climatique, la cohésion sociale et la lutte contre la pauvreté, la justice et la sécurité et enfin la politique migratoire.

Parallèlement à la recherche de convergences sur ces thématiques, l'informateur va mener une réflexion sur les moyens budgétaires, et ce alors que la Commission européenne a récemment prédit un déficit public belge en forte augmentation dans les trois prochaines années, plongeant - à politique inchangée - à 1,7% cette année, 2,3% en 2020 et 2,6% en 2021.

Dans le cadre de cette réflexion, Paul Magnette rencontrera cette semaine le commissaire européen Pierre Moscovici, avec lequel il entend s'entretenir des éventuelles évolutions des règles budgétaires européennes.

Outre l'identification de thématiques et la réflexion budgétaire, l'informateur a précisé que la dimension institutionnelle ne constituera pas une thématique à part entière des discussions, mais qu'elle sera examinée "sereinement" et de manière transversale.