De Lijn : le syndicat socialiste étend la grève à toute la Flandre

La réunion de conciliation organisée ce mardi pour tenter de rapprocher direction et syndicats de la société régionale de transports en commun De Lijn a échoué. Le syndicat socialiste a annoncé vouloir étendre le mouvement de protestation à toute la Flandre, ce mercredi. Les syndicats chrétien et libéral ont fait savoir qu’ils ne soutenaient plus la grève et n’y participeraient pas. Le mouvement, qui avait débuté dans la périphérie bruxelloise avant de s’étendre à tout le Brabant flamand, dure depuis plus d’une semaine.