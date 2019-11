Des scientifiques belges envoient des animaux microscopiques dans l’espace

Les rotifères sont des animaux microscopiques dotés d'une radiorésistance considérable. "Or, l'un des obstacles les plus importants à la recherche spatiale est l'effet à long terme de l'apesanteur et des radiations cosmiques", a expliqué la professeure Sarah Baatout, radiobiologiste au SCK-CEN. "Ces éléments altèrent notre vue, rendent nos os plus fragiles et augmentent le risque de cancer."

Après leur voyage spatial, les rotifères seront examinés par des chercheurs afin de mieux comprendre leur reproduction, leur expression génique et la structure de leur génome. "L'expression génique peut lancer aux cellules le signal de produire des protéines, afin de régénérer, par exemple, l'ADN endommagé. En étudiant ce phénomène en détails, nous serons donc capables d'observer les processus qui se déroulent chez les rotifères et, par conséquent, les mécanismes qui les protègent des conditions extrêmes dans l'espace", a précisé le docteur Boris Hespeels, biologiste à l'UNamur.

"Ensuite, nous vérifierons si la structure du génome de l'ADN endommagé a été régénérée correctement, sachant qu'un génome régénéré incorrectement peut mener à l'infertilité, à des anomalies chez les progénitures ou même à la mort", a encore souligné Karine Van Doninck, elle aussi biologiste à l'UNamur. Les scientifiques espèrent que ce projet baptisé RISE (Rotifer In SpacE) offrira de nouveaux horizons à la recherche spatiale.